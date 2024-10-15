Боррель признал бесполезность попыток принудить Россию к перемирию военным путём

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель признал, что перспективы вынудить Россию заключить перемирие военным путём кажутся очень отдалёнными. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

Дипломат подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на Москву и увеличения поставок вооружений для Киева. Он отметил, что усиление Украины в политическом и военном плане имеет стратегическое значение для того, чтобы подтолкнуть президента России Владимира Путина к переговорам. Однако, по его словам, возможность такого исхода пока кажется далёкой.

Боррель также заявил, что не стоит путать мир на Украине с капитуляцией Киева, добавив, что Россия демонстрирует высокую эффективность в преодолении санкционной блокады.