Кая Каллас уже в ноябре сменит Жозепа Борреля на посту главного дипломата ЕС
Фон дер Ляйен: Кая Каллас 1 ноября станет главой Евродипломатии
Кая Каллас. Обложка © ТАСС / ЕРА / MICHAEL REYNOLDS
С 1 ноября этого года возглавлять дипломатию Евросоюза будет экс-премьер Эстонии Кая Каллас. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на выстулении перед Европарламентом в Страсбурге.
«Мы находимся в эре геополитических противостояний и нестабильности. Наша внешняя политика и политика безопасности должна быть определена с пониманием данной реальности», — отметила председатель.
Недавно Евросоюз отправил Украине 1,4 миллиарда евро прибыли от российских активов, которые были заморожены. С начала украинского конфликта Киев получил 118 миллиардов евро, среди которых 43,5 миллиарда на военные нужды.