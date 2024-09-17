Кая Каллас уже в ноябре сменит Жозепа Борреля на посту главного дипломата ЕС

С 1 ноября этого года возглавлять дипломатию Евросоюза будет экс-премьер Эстонии Кая Каллас. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на выстулении перед Европарламентом в Страсбурге.

«Мы находимся в эре геополитических противостояний и нестабильности. Наша внешняя политика и политика безопасности должна быть определена с пониманием данной реальности», — отметила председатель.