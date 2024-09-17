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17 сентября, 10:05

Кая Каллас уже в ноябре сменит Жозепа Борреля на посту главного дипломата ЕС

Фон дер Ляйен: Кая Каллас 1 ноября станет главой Евродипломатии

Кая Каллас. Обложка © ТАСС / ЕРА / MICHAEL REYNOLDS

Кая Каллас. Обложка © ТАСС / ЕРА / MICHAEL REYNOLDS

С 1 ноября этого года возглавлять дипломатию Евросоюза будет экс-премьер Эстонии Кая Каллас. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на выстулении перед Европарламентом в Страсбурге.

«Мы находимся в эре геополитических противостояний и нестабильности. Наша внешняя политика и политика безопасности должна быть определена с пониманием данной реальности», — отметила председатель.

Боррель считает, что запрет ВСУ бить по РФ подрывает доверие к поддержке ЕС
Боррель считает, что запрет ВСУ бить по РФ подрывает доверие к поддержке ЕС

Недавно Евросоюз отправил Украине 1,4 миллиарда евро прибыли от российских активов, которые были заморожены. С начала украинского конфликта Киев получил 118 миллиардов евро, среди которых 43,5 миллиарда на военные нужды.

Николай Рюмин
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