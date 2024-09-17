ЕС направил 1,4 миллиарда евро прибыли от активов РФ на военную помощь Украине
Евросоюз отправил Киеву 1,4 миллиарда евро прибыли от российских активов, которые были заморожены. С таким заявлением выступил первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, его заявление опубликовала пресс-служба ЕК.
«Первый транш непредвиденных доходов от российских активов был проведён. Через Европейский фонд мира было направлено 1,4 миллиарда евро на поставку приоритетного оборудования», — говорится в документе
Речь идёт в том числе об артиллерийских боеприпасах и средствах противовоздушной обороны. С начала украинского конфликта Евросоюз направил Киеву 118 миллиардов евро, среди которых 43,5 миллиарда на военные нужды, отметил Домбровскис.
Недавно глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что запреты на удары по России подрывают доверие украинских граждан к европейским партнёрам. Он уверен, что Киев имеет полное право атаковать области РФ.
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