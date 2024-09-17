ЕС направил 1,4 миллиарда евро прибыли от активов РФ на военную помощь Украине

Евросоюз отправил Киеву 1,4 миллиарда евро прибыли от российских активов, которые были заморожены. С таким заявлением выступил первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, его заявление опубликовала пресс-служба ЕК.

«Первый транш непредвиденных доходов от российских активов был проведён. Через Европейский фонд мира было направлено 1,4 миллиарда евро на поставку приоритетного оборудования», — говорится в документе

Речь идёт в том числе об артиллерийских боеприпасах и средствах противовоздушной обороны. С начала украинского конфликта Евросоюз направил Киеву 118 миллиардов евро, среди которых 43,5 миллиарда на военные нужды, отметил Домбровскис.