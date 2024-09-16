Боррель считает, что запрет ВСУ бить по РФ подрывает доверие к поддержке ЕС

Запрет некоторых стран на использование ВСУ европейского оружия для ударов вглубь территории России подрывает доверие Киева к поддержке со стороны всего Евросоюза. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем блоге.

Политик уверен, что Киев должен иметь полное право бить любым оружием по регионам России, чтобы «бить лучников, а не только стрелы».

«Некоторые государства-члены согласились с этой моей позицией, в то время как другие оставили этот вопрос на усмотрение отдельных стран, поэтому единой позиции ЕС по этому вопросу нет», — отметил дипломат.

Нынешняя политика Евросоюза не внушает уверенности гражданам Украины. Люди думают, что объединение не поддержит их, заключил Боррель.