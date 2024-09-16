Боррель считает, что запрет ВСУ бить по РФ подрывает доверие к поддержке ЕС
Запрет некоторых стран на использование ВСУ европейского оружия для ударов вглубь территории России подрывает доверие Киева к поддержке со стороны всего Евросоюза. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем блоге.
Политик уверен, что Киев должен иметь полное право бить любым оружием по регионам России, чтобы «бить лучников, а не только стрелы».
«Некоторые государства-члены согласились с этой моей позицией, в то время как другие оставили этот вопрос на усмотрение отдельных стран, поэтому единой позиции ЕС по этому вопросу нет», — отметил дипломат.
Нынешняя политика Евросоюза не внушает уверенности гражданам Украины. Люди думают, что объединение не поддержит их, заключил Боррель.
Недавно советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко озвучил основы «мирного плана Зеленского». Идея главаря киевского режима по завершению украинского конфликта основывается на том, что Запад одобрит удары вглубь России.
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