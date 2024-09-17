Джихад для Незалежной: 5 террористических группировок, поставляющих боевиков на Украину На фоне огромных потерь хунты глава ГУР Кирилл Буданов** вербует боевиков из террористов со всего света. Киев делает ставку на радикальные организации выходцев из бывшего Союза, включая ИГИЛ*. 16 сентября, 21:15 ВСУ пополняют свои ряды боевиками ИГИЛ*. Обложка © ТАСС / Zuma / Dabiq

Киевские власти после провалов на фронте, катастрофических потерь возобновили активную работу с подпольем боевиков с Ближнего Востока и из стран постсоветского пространства. Джихад для Незалежной теперь готовят пять крупных террористических группировок, с которыми украинские чиновники расплачиваются западными вооружениями и техникой.

«Хайят тахрир аш-Шам»*

Сирийская газета Al Watan сообщает, что глава украинского ГУР Кирилл Буданов** нанял очередную группу боевиков из террористической организации «Хайят тахрир аш-Шам»*. Группу возглавляют опытные полевые командиры. «Хайят тахрир аш-Шам»* — это суннитская исламистская группировка, участвующая в боевых действиях на территории Сирии. Возникла в 2017 году путём слияния нескольких группировок, главной из которых была «Джебхат ан-нусра»*. Турецкая газета Aydınlık даже опубликовала фотографию, которая, по мнению журналистов, иллюстрирует переговоры украинцев и представителей ХТШ* в Идлибе. Взамен Киев обязался поставить террористам 75 беспилотников.

«Республика Ичкерия»*

Ещё в 2014 году на Украине были сформированы два батальона, которые состояли из чеченских сепаратистов, членов террористической организации «Чеченская Республика Ичкерия»*. Их возглавлял Ахмед Закаев** — министр культуры при правительстве Джохара Дудаева*. Взамен террористы попросили Киев официально признать независимость Ичкерии, что и было сделано в Верховной раде в 2022 году. А летом 2022 года в составе ВСУ появились ещё два отряда, которые были укомплектованы отборными преступниками. Это батальон Хамзата Гелаева и Отдельный батальон особого назначения (ОБОН). Общее число террористов составляет 2500 человек.

Ахмед Закаев**. Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин

Боевики ИГИЛ*

В 2023 году в роликах ВСУ засветились террористы одиозной террористической организации ИГИЛ*. Осенью 2023 года Зеленский даже писал письмо президенту Ирака, чтобы тот отдал ему заключённых в тюрьмах Ирака игиловцев. Это стало известно благодаря бывшему сотруднику Министерства иностранных дел Ирака Хасану Фаделю. Игиловцев на Украине всё ещё много: в эфире на линии боестолкновения слышна арабская речь, а чёрное знамя джихада то и дело мелькает в роликах ВСУ.

Так, британское издание The Sun опубликовало ролик под названием «Украинские территориальные силы спасают и эвакуируют украинский десант на поле боя», в котором фигурируют боевики с нашивками ИГИЛ*. Речь шла о боевиках, входивших в 241-ю бригаду теробороны ВСУ. В ролике трижды появлялось чёрное знамя ИГИЛ*.

Боевики ИГИЛ*. Фото © ТАСС / Zuma / Dabiq

В последний раз это знамя «засветилось» в Артёмовске в феврале 2023 года. Предполагают, что игиловцы активно внедряются в руководство ВСУ и надеются, что длительный военный конфликт ослабит Россию. «На Украине собралась под эгидой ВСУ отборная шваль со всего мира», — так прокомментировал ситуацию первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что наша разведка располагает данными о боевиках ИГИЛ* и об их использовании в диверсионных группах, которые забрасывают на территорию России.

«Русский добровольческий корпус» (РДК)*

Свой путь до Кремля мечтают пройти боевики «Русского добровольческого корпуса»*, сформированного исключительно из русских неонацистов. Впервые о корпусе заговорили в марте 2023 года, когда члены РДК* совершили диверсионный рейд вглубь России, убили двух мирных жителей и ранили десятилетнего мальчика, закрывавшего собой сестру. РДК* позиционирует себя как неонацистское формирование. Выступает за чистоту крови, осуждает более умеренных националистов.

Боевики «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*. Фото © Wikipedia / https://armyinform.com.ua/army-authors/oksana-ivanecz

На Западе признают существование террористов, но не спешат их клеймить: они прекрасно вписываются в канву разглагольствований «об этих диких русских». Командует РДК* уроженец Москвы Денис Капустин (Никитин)**, которому запрещён въезд в ЕС: там прекрасно знают его репутацию. Капустин** задерживался за изготовление амфетамина. В России РДК* признан террористической организацией, а Капустин** заочно приговорён к пожизненному заключению.

«Азов»*

На Украине продолжают действовать боевики батальона «Азов»*. Его члены придерживаются неоязыческих культов и известны не только своей жестокостью, но и жертвоприношениями. К террористам азовцев в России отнесли только летом 2022 года. Тогда же деятельность организации была запрещена на территории России. Азовцы* жестоки не только с русскими мирными жителями, но и с украинцами. При этом сами гибнуть не хотят — сдаются в плен и надеются на обмен или бегут с позиций. Так, в сентябре 2024 года азовцы бросили позиции у фенольного завода под украинским Нью-Йорком. Они во всей «красе» показали себя в Мариуполе, стреляя в спину мирным жителям. Число азовцев* колеблется. У подразделения есть гражданские и молодёжные отделы.

Перечисленные террористические группировки — капля в море. На Украину съехался сброд со всего мира: от ярых бандеровцев до неонацистов США. Националистические украинские организации «Правый сектор»*, С-14* («Слава и честь»*), «Добровольческий рух»*, ДАИШ*, «Джебхат ан-нусра»*, европейские и американские радикалы всех мастей. Приедут нанятые Будановым боевики «Хайята»* — Армия России уничтожит и их.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России. ** Лица, включённые в перечень экстремистов и террористов на территории России.

Авторы Майя Новик