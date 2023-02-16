Ничего удивительного в появлении украинского бойца с шевроном ИГИЛ* в эфире датского телевидения нет, заявил в беседе с Лайфом первый замглавы Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. Под эгидой ВСУ воюет "отборная шваль" со всего мира. По его словам, за такое поведение раньше любому европейцу было бы стыдно, но сейчас, к сожалению, всё изменилось.

"На Украине собралась под эгидой ВСУ отборная шваль со всего мира. Другое дело, что мальчик из хорошей семьи Володя Зеленский поначалу, кажется, этого смущался, а отрастив щетину и нарядившись в грязную футболку хаки, решил оторваться по полной, показывая всему этому сброду ещё и личный пример", — высказался депутат.

Говоря о примере Зеленского, депутат имел в виду недавнее присвоение одной из бригад ВСУ наименования "Эдельвейс". Именно так называлась 1-я горнопехотная дивизия вооружённых сил нацистской Германии. По словам Журавлёва, аналогии напрашиваются сами собой. И нужно быть попросту слепыми, чтобы их не видеть.

Народный избранник также упомянул и о сносе памятников героям Великой Отечественной войны на Украине, но назвал это цветочками по сравнению с демонтажом монумента освободителю Киева от фашистов генералу Николаю Ватутину. Теперь киевские власти хотят перезахоронить останки советского генерала. Журавлёв считает, что все эти поступки являются "некрофилией" и сатанизмом, которые исповедуют боевики националистического батальона "Азов"*.

"Поэтому появление ещё и военного с нашивками ИГИЛ лишь добавляет красок в этот и без того вызывающий тошноту украинский коктейль из нацистов, мародёров и убийц. За такую смесь любому европейцу раньше было бы стыдно, а сейчас, раз уж принято решение Украину при любом раскладе поддерживать, делают вид, что красочно и вкусно", — резюмировал собеседник Лайфа.

Напомним, в эфире датского телеканала DRTV вышел сюжет о военнослужащих ВСУ, где был замечен боец с шевроном ИГИЛ. Интервью телекомпании он решил не давать. В каком населённом пункте была произведена съёмка, в ролике не уточняется.