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9 ноября, 08:23

Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Киеве. Обложка © X / JosepBorrellF

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Киеве. Обложка © X / JosepBorrellF

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель прибыл с официальным визитом в Киев. Это будет уже пятый визит на Украину, сообщил чиновник.

«Поддержка ЕС Украины была моим личным приоритетом в период моего мандата и останется главным вопросом повестки ЕС», написал глава дипломатии ЕС в соцсети X.

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Ранее Life.ru сообщал, что Жозеп Боррель отправится на Украину на фоне победы Дональда Трампа в выборах США. По словам главы дипломатии ЕС, стороны обсудят дальнейшую поддержку Киева Западом.

Дарья Нарыкова
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