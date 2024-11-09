Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель прибыл с официальным визитом в Киев. Это будет уже пятый визит на Украину, сообщил чиновник.

«Поддержка ЕС Украины была моим личным приоритетом в период моего мандата и останется главным вопросом повестки ЕС», — написал глава дипломатии ЕС в соцсети X.