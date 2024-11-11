Польша создаст альянс с Британией против «предательства» Украины из-за Трампа
Премьер-министр Польши Дональд Туск желает сформировать альянс с Великобританией, а также провести переговоры с руководством Франции и генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы уберечь Украину от «предательства Западом» после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом пишет газета The Times.
По сообщениям агентства, предотвратить сделку США с Россией «за спиной» Незалежной призваны Британия, Польша и Франция. Туск отметил, что избрание Трампа приведёт к геополитическим вызовам в Европе и фундаментальным угрозам для Варшавы.
«Мы будем очень интенсивно координировать сотрудничество со странами, которые имеют очень схожие взгляды на геополитическую и трансатлантическую ситуацию и обстановку на Украине. Никто не хочет, чтобы Украина ослабла или даже капитулировала», — отметил польский премьер.
Журналисты уточнили, что такие меры европейцев говорят об их страхе окончания украинского конфликта при помощи Трампа.
Недавно пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ заявило, что в Госдепе США рассматривают различные способы устранения «зарвавшегося» Владимира Зеленского. На данный момент прорабатывается «легитимный» вариант его смещения с власти путём проведения выборов.
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