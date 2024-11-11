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Регион
11 ноября, 07:34

На Украние планируют создать проамериканскую партию

СВР: На Украине активисты обсуждают создание проамериканской партии

Украинские активисты, которые получают финансирование с Запада, обсуждают создание новой проамериканской политической партии. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Началось обсуждение вопроса о создании новой партии, призванной в ходе предстоящей избирательной кампании занять проамериканскую нишу», — говорится в сообщении.

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Недавно на Украине предложили мужчинам, которые не хотят принимать участие в военных действиях, отказаться от украинского гражданства. Западня в том, что подать соответствующее заявление можно только за рубежом, а выехать законно туда практически невозможно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Николай Рюмин
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