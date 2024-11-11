Украинские активисты, которые получают финансирование с Запада, обсуждают создание новой проамериканской политической партии. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Недавно на Украине предложили мужчинам, которые не хотят принимать участие в военных действиях, отказаться от украинского гражданства. Западня в том, что подать соответствующее заявление можно только за рубежом, а выехать законно туда практически невозможно.