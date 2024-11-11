Спецслужбы стран Евросоюза всё менее охотно проводят совместные операции с украинской разведкой, считают в ФСБ РФ. По мнению анонимного сотрудника, комментарий которого публикует ведомство, данный факт показывает сорванная попытка Киева завербовать пилота и угнать российский вертолёт. Причиной тому является складывающаяся в Незалежной ситуация, и в ЕС опасаются имиджевых потерь. Именно поэтому лётчика намеревались вывезти в неевропейскую Молдавию.

«В Молдове ГУР чувствует себя свободно, особо не считаясь с мнением местных партнеров. Отсюда и маршрут, по которому должна была выехать за границу семья лётчика — транзитом через Турцию в Кишинёв и оттуда на территорию Украины», — добавил сотрудника.

ФСБ видит попытки украинской разведки организовать угон российской авиатехники. Схема всегда одна, и предполагается, что после вывоза за границу родственники военнослужащего станут «заложниками» Киева. И всё это — при поддержке Запада, в первую очередь Великобритании.

«Для демонстрации своей мнимой эффективности и оправдания затрачиваемых финансовых средств украинские спецслужбы готовы идти даже на убийство российских граждан, в том числе путем их отравления», — добавил сотрудник ФСБ.