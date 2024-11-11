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11 ноября, 06:17

Украина стала чумной и лишилась поддержки разведки ЕС в угоне вертолёта, заявили в ФСБ

ФСБ: Европейские спецслужбы всё менее охотно сотрудничают с разведкой Украины

Спецслужбы стран Евросоюза всё менее охотно проводят совместные операции с украинской разведкой, считают в ФСБ РФ. По мнению анонимного сотрудника, комментарий которого публикует ведомство, данный факт показывает сорванная попытка Киева завербовать пилота и угнать российский вертолёт. Причиной тому является складывающаяся в Незалежной ситуация, и в ЕС опасаются имиджевых потерь. Именно поэтому лётчика намеревались вывезти в неевропейскую Молдавию.

«В Молдове ГУР чувствует себя свободно, особо не считаясь с мнением местных партнеров. Отсюда и маршрут, по которому должна была выехать за границу семья лётчика — транзитом через Турцию в Кишинёв и оттуда на территорию Украины», добавил сотрудника.

ФСБ видит попытки украинской разведки организовать угон российской авиатехники. Схема всегда одна, и предполагается, что после вывоза за границу родственники военнослужащего станут «заложниками» Киева. И всё это — при поддержке Запада, в первую очередь Великобритании.

«Для демонстрации своей мнимой эффективности и оправдания затрачиваемых финансовых средств украинские спецслужбы готовы идти даже на убийство российских граждан, в том числе путем их отравления», — добавил сотрудник ФСБ.

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Напомним, ФСБ сорвала планы Киева по угону российского вертолёта. Украинская разведка пыталась завербовать лётчика, но потерпела провал. А данные, полученные контрразведкой, помогли эффективно ударить по позициям украинской ПВО и местам дислокации подразделений ВСУ. По словам самого лётчика, ему предлагали отравить сослуживцев и пересечь линию фронта. Далее ГУР обещало вывезти его с семьёй в Кишинёв.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Матвей Константинов
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