ФСБ сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолёта РЭБ
Киев попытался безуспешно завербовать российского лётчика для угона вертолёта на территорию Украины, операция украинской военной разведки была сорвана ФСБ РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону вертолёта радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России», — рассказали в ведомстве.
Для осуществления своего замысла по угону вертолёта Киев попытался завербовать российского лётчика. В результате Украина потерпела провал. Вместо этого данные, полученные российскими контрразведчиками, позволили нашим военным эффективно ударить по позициям украинской ПВО и местам дислокации подразделений ВСУ.
Ранее ФСБ пресекла попытку украинской разведки организовать угон российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Незалежную. В подготовке операции противника принимали участие спецслужбы стран НАТО. Украинские спецслужбы предлагали лётчику ВКС РФ пойти на преступление ради итальянского паспорта и трёх миллионов долларов.
wikipedia / Dmitry Terekhov