ФСБ сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолёта РЭБ

Киев попытался безуспешно завербовать российского лётчика для угона вертолёта на территорию Украины, операция украинской военной разведки была сорвана ФСБ РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону вертолёта радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России», — рассказали в ведомстве.