Начали с угроз: Российский лётчик раскрыл, что спецслужбы Украины обещали ему за угон Ту-22М3

Лётчик ВКС РФ раскрыл подробности, как спецслужбы Украины хотели уговорить его угнать стратегический бомбардировщик Ту-22М3. По словам мужчины, ему предлагали пойти на преступление ради итальянского паспорта и трёх миллионов долларов.

Украинская разведка пыталась склонить лётчика из РФ угнать Ту-22М3 за паспорт Италии. Видео © ФСБ России

Пилот признался, что в мессенджере ему написал неизвестный под именем Павло, который сразу начал с угроз близким. Украинская разведка хотела выяснить данные по самолётам РФ и предложила мужчине угнать один из таких в Незалежную. При этом от лётчика требовали поджечь остальную авиатехнику. Кроме того, украинские спецслужбы обещали переправить на Украину родственников пилота. На видео ФСБ были показаны в том числе итальянские и польские документы, в частности паспорта, которые, вероятно, предназначались для лётчика и его близких.

"Моя семья по их планам должна была выехать в Турцию, где их должны были встретить эти хлопцы. А потом зачем-то в Молдавию, дальше на Украину, хотя речь шла о [Западной] Европе", — уточнил пилот.

Он добавил, что все обещания украинской разведки были достаточно неправдоподобными.

Отметим, что Ту-22М3 является дальним сверхзвуковым ракетоносцем-бомбардировщиком, поражающим морские и наземные цели ракетами и авиабомбами. При этом данная модель имеет расширенные боевые возможности. Так, Ту-22М3 может нести ядерные бомбы.