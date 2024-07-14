"Убить": Лётчик ВКС РФ раскрыл, о чём Киев просил его перед угоном Ту-22М3
Лётчик: Киев просил командира Ту-22М3 катапультировать экипаж перед угоном
Ту-22М3. Обложка © wikipedia / Alex Beltyukov
Лётчик ВКС РФ, которого украинские спецслужбы пытались завербовать для угона самолёта Ту-22М3, рассказал об их требованиях. По словам россиянина, ему предложили катапультировать всех остальных членов экипажа перед угоном.
"Мне предложили катапультировать их принудительно, так сказать, "гуманным" способом устранить, то есть фактически убить", — сообщил лётчик в эфире телеканала "Россия-1".
При этом россиянин подчеркнул, что украинцы подталкивали его на угон самолёта с октября прошлого года. Они торопили лётчика, однако не уделяли внимания техническим особенностям этого процесса.
Как писал Life.ru, ФСБ пресекла попытку украинской разведки организовать угон российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Незалежную. В подготовке операции противника принимали участие спецслужбы стран НАТО. Украинские спецслужбы предлагали лётчику ВКС РФ пойти на преступление ради итальянского паспорта и трёх миллионов долларов.