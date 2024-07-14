"Убить": Лётчик ВКС РФ раскрыл, о чём Киев просил его перед угоном Ту-22М3

Лётчик ВКС РФ, которого украинские спецслужбы пытались завербовать для угона самолёта Ту-22М3, рассказал об их требованиях. По словам россиянина, ему предложили катапультировать всех остальных членов экипажа перед угоном.

"Мне предложили катапультировать их принудительно, так сказать, "гуманным" способом устранить, то есть фактически убить", — сообщил лётчик в эфире телеканала "Россия-1".