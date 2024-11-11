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11 ноября, 05:27

Убийство товарищей и побег в Кишинёв: Пилот рассказал, что Киев предлагал ему за угон вертолёта

ФСБ показала видео с лётчиком, которого пыталась завербовать украинская разведка

ФСБ опубликовала рассказ российского лётчика, которого пыталась завербовать украинская разведка. По словам пилота, задание ему выдал некий Сергей. Так, военнослужащий должен был в заданный день пересечь границу на вертолёте, предварительно отравив сослуживцев.

Рассказ российского лётчика, которого пыталась завербовать украинская разведка. Видео © Телеканал «Звезда» / ЦОС ФСБ России

«Дозировку и все препараты мне скинул Сергей. Перед перелётом моя семья должна была переехать за границу. Далее они должны были отправиться в Кишинёв», — рассказывает пилот.

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Напомним, ФСБ сорвала планы Киева по угону российского вертолёта. Украинская разведка пыталась завербовать лётчика, но потерпела провал. А данные, полученные контрразведкой, помогли эффективно ударить по позициям украинской ПВО и местам дислокации подразделений ВСУ.

Обложка ©

Телеканал «Звезда» / ЦОС ФСБ России

Матвей Константинов
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