Убийство товарищей и побег в Кишинёв: Пилот рассказал, что Киев предлагал ему за угон вертолёта
ФСБ показала видео с лётчиком, которого пыталась завербовать украинская разведка
ФСБ опубликовала рассказ российского лётчика, которого пыталась завербовать украинская разведка. По словам пилота, задание ему выдал некий Сергей. Так, военнослужащий должен был в заданный день пересечь границу на вертолёте, предварительно отравив сослуживцев.
Рассказ российского лётчика, которого пыталась завербовать украинская разведка. Видео © Телеканал «Звезда» / ЦОС ФСБ России
«Дозировку и все препараты мне скинул Сергей. Перед перелётом моя семья должна была переехать за границу. Далее они должны были отправиться в Кишинёв», — рассказывает пилот.
Напомним, ФСБ сорвала планы Киева по угону российского вертолёта. Украинская разведка пыталась завербовать лётчика, но потерпела провал. А данные, полученные контрразведкой, помогли эффективно ударить по позициям украинской ПВО и местам дислокации подразделений ВСУ.
Телеканал «Звезда» / ЦОС ФСБ России