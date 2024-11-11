Убийство товарищей и побег в Кишинёв: Пилот рассказал, что Киев предлагал ему за угон вертолёта

ФСБ опубликовала рассказ российского лётчика, которого пыталась завербовать украинская разведка. По словам пилота, задание ему выдал некий Сергей. Так, военнослужащий должен был в заданный день пересечь границу на вертолёте, предварительно отравив сослуживцев.

Рассказ российского лётчика, которого пыталась завербовать украинская разведка. Видео © Телеканал «Звезда» / ЦОС ФСБ России

«Дозировку и все препараты мне скинул Сергей. Перед перелётом моя семья должна была переехать за границу. Далее они должны были отправиться в Кишинёв», — рассказывает пилот.