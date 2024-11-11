На Украине предложили отказаться от гражданства мужчинам, не желающим воевать

Мужчинам, которые не хотят принимать участие в военных действиях, следует отказаться от украинского гражданства, заявила руководитель патронажной службы на Украине Елена Толкачёва. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Вы должны добровольно отречься от украинского гражданства», — заявила Толкачёва.

В издании уточнили, что заявление об отказе от гражданства возможно подать только в украинском консульстве, что требует нахождения за границей. Однако для большинства мужчин выезд за пределы Украины запрещён в связи с введённым военным положением.