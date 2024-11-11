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Регион
11 ноября, 02:32

На Украине предложили отказаться от гражданства мужчинам, не желающим воевать

Мужчинам, которые не хотят принимать участие в военных действиях, следует отказаться от украинского гражданства, заявила руководитель патронажной службы на Украине Елена Толкачёва. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Вы должны добровольно отречься от украинского гражданства», — заявила Толкачёва.

В издании уточнили, что заявление об отказе от гражданства возможно подать только в украинском консульстве, что требует нахождения за границей. Однако для большинства мужчин выезд за пределы Украины запрещён в связи с введённым военным положением.

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Напомним, что Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на Украине ещё на 90 дней — до 7 февраля 2025 года. По данным СМИ и официальных лиц Незалежной, подтверждать право на отсрочку придётся после каждого продления военного положения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Art-Dolgov

Анатолий Цейко
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