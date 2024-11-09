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9 ноября, 09:18

Украинцы лишатся отсрочек от мобилизации 9 ноября 2024 года

Украинцы лишатся всех отсрочек от мобилизации после 9 ноября 2024 года. Военнообязанным придётся повторно предоставить документы в ТЦК, подтверждающие право на остсрочку. Об этом сообщали украинские СМИ и официальные лица. Более того, подтверждать право на отсрочку придётся после каждого продления военного положения.

Например, если гражданин является отцом трёх несовершеннолетних детей, то ему нужно подтвердить, что ни один из них не достиг 18-летия.

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Напомним, Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на Украине ещё на 90 дней — до 7 февраля 2025 года. Ранее в данном голосовании приняла участие Верховная Рада: предложение поддержали 311 депутатов — абсолютное большинство из присутствующих зале. Против не высказался никто.

Кроме того, на Украине вновь заговорили о мобилизации женщин. На столь отчаянные меры киевский режим готов пойти из-за колоссальных потерь на фронте, которые оставят ВСУ без живой силы уже в 2025 году.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Мария Любицкая
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