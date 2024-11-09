Украинцы лишатся отсрочек от мобилизации 9 ноября 2024 года

Украинцы лишатся всех отсрочек от мобилизации после 9 ноября 2024 года. Военнообязанным придётся повторно предоставить документы в ТЦК, подтверждающие право на остсрочку. Об этом сообщали украинские СМИ и официальные лица. Более того, подтверждать право на отсрочку придётся после каждого продления военного положения.

Например, если гражданин является отцом трёх несовершеннолетних детей, то ему нужно подтвердить, что ни один из них не достиг 18-летия.