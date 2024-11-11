В Госдепе США рассматривают различные варианты устранения «зарвавшегося» Владимира Зеленского. На данный момент прорабатывается «легитимный» способ его смещения путём проведения выборов. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«По поступающим в СВР данным, в руководстве Госдепартамента США продолжают прорабатывать варианты смены при необходимости нынешнего руководства Украины», — отмечается в сообщении.