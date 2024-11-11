Надоел: СВР раскрыла план Госдепа США по «легитимному» свержению Зеленского
СВР: США готовят выборы на Украине для устранения «зарвавшегося» Зеленского
В Госдепе США рассматривают различные варианты устранения «зарвавшегося» Владимира Зеленского. На данный момент прорабатывается «легитимный» способ его смещения путём проведения выборов. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
«По поступающим в СВР данным, в руководстве Госдепартамента США продолжают прорабатывать варианты смены при необходимости нынешнего руководства Украины», — отмечается в сообщении.
Активно прорабатывается план по проведению президентских и парламентских выборов на Украине в условиях продолжения боевых действий с РФ. Выдвигаемые кандидаты по плану будут предварительно согласовываться с Госдепом.
Напомним, что президентские полномочия Владимира Зеленского официально закончились 20 мая этого года, однако он продолжает находиться у власти. В Незалежной неоднократно выражали недовольство этим фактом. Например, депутат Верховной рады Александр Дубинский подал иск в суд с требованием признать Зеленского нелегитимным, а также провести президентские выборы в стране.
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