Зачищают хвосты: Захарова объяснила, зачем Госдеп прислал на Украину ревизора
Захарова: Команда Байдена чистит коррупционные хвосты на Украине
Инспектор Госдепа Штатов с высокой долей вероятности посещал Украину, чтобы провести «зачистку коррупционных хвостов» складывающей свои полномочия команды президента США Джо Байдена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Примечательно, что 4 ноября на Украину был направлен ревизор Госдепартамента США Карделл Ричардсон в целях проинспектировать прозрачность и отчётность расходования заокеанской помощи под видом поддержки евроатлантических устремлений Киева. В действительности, как отмечают эксперты, речь, скорее всего, идёт о подчистке коррупционных хвостов уходящей администрации Джо Байдена», — сообщила дипломат.
Захарова добавила, что в наличии коррупции на Украине можно даже не сомневаться. Воровство чиновников стало общеизвестным фактом и визитной карточкой киевского режима.
К слову о помощи Вашингтона Киеву: экс-госсекретарь Штатов Майк Помпео тоже видит проблему в многочисленных траншах на общую сумму в 174 миллиарда долларов. Правда, его беспокоит не то, что ушлые чиновники Незалежной растаскали большую её часть, а то что она, как он выразился, была «незначительной и запоздалой». И в этом отставной чиновник винит Байдена и его команду.
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