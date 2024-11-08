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8 ноября, 20:52

Зачищают хвосты: Захарова объяснила, зачем Госдеп прислал на Украину ревизора

Захарова: Команда Байдена чистит коррупционные хвосты на Украине

Инспектор Госдепа Штатов с высокой долей вероятности посещал Украину, чтобы провести «зачистку коррупционных хвостов» складывающей свои полномочия команды президента США Джо Байдена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Примечательно, что 4 ноября на Украину был направлен ревизор Госдепартамента США Карделл Ричардсон в целях проинспектировать прозрачность и отчётность расходования заокеанской помощи под видом поддержки евроатлантических устремлений Киева. В действительности, как отмечают эксперты, речь, скорее всего, идёт о подчистке коррупционных хвостов уходящей администрации Джо Байдена», — сообщила дипломат.

Захарова добавила, что в наличии коррупции на Украине можно даже не сомневаться. Воровство чиновников стало общеизвестным фактом и визитной карточкой киевского режима.

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К слову о помощи Вашингтона Киеву: экс-госсекретарь Штатов Майк Помпео тоже видит проблему в многочисленных траншах на общую сумму в 174 миллиарда долларов. Правда, его беспокоит не то, что ушлые чиновники Незалежной растаскали большую её часть, а то что она, как он выразился, была «незначительной и запоздалой». И в этом отставной чиновник винит Байдена и его команду.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yaya Ernst

Юрий Лысенко
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