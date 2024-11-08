«Примечательно, что 4 ноября на Украину был направлен ревизор Госдепартамента США Карделл Ричардсон в целях проинспектировать прозрачность и отчётность расходования заокеанской помощи под видом поддержки евроатлантических устремлений Киева. В действительности, как отмечают эксперты, речь, скорее всего, идёт о подчистке коррупционных хвостов уходящей администрации Джо Байдена», — сообщила дипломат.

К слову о помощи Вашингтона Киеву: экс-госсекретарь Штатов Майк Помпео тоже видит проблему в многочисленных траншах на общую сумму в 174 миллиарда долларов. Правда, его беспокоит не то, что ушлые чиновники Незалежной растаскали большую её часть, а то что она, как он выразился, была «незначительной и запоздалой». И в этом отставной чиновник винит Байдена и его команду.