Военная помощь Украине за время конфликта от США, которая составила $174 млрд, была незначительной и запоздалой, считает бывший госсекретарь США Майк Помпео. Он подверг критике действия президента США Джо Байдена и возглавляемой им администрации.

«Слишком медленно, слишком мало, слишком поздно, слишком сдержанно», — сказал политик журналу Time.

Пару месяцев назад, в сентябре текущего года, Помпео сам приехал в Киев, где напомнил, что за всё время СВО Украине было выделено 174 миллиарда долларов. Сейчас бывший госсекретарь продолжает выступать за ужесточение санкций против России, отмену всех ограничений на использование американского оружия, а также за разработку программы, в рамках которой ВСУ получат оружия на 500 миллиардов долларов.