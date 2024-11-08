Майк Помпео беспощадно распёк Байдена за $174 млрд помощи Зеленскому
Майк Помпео: Помощь Киеву была очень маленькой, сдержанной и запоздалой
Майк Помпео и Джо Байден. Фото © Getty Images / Laszlo Balogh, Chip Somodevilla
Военная помощь Украине за время конфликта от США, которая составила $174 млрд, была незначительной и запоздалой, считает бывший госсекретарь США Майк Помпео. Он подверг критике действия президента США Джо Байдена и возглавляемой им администрации.
«Слишком медленно, слишком мало, слишком поздно, слишком сдержанно», — сказал политик журналу Time.
Пару месяцев назад, в сентябре текущего года, Помпео сам приехал в Киев, где напомнил, что за всё время СВО Украине было выделено 174 миллиарда долларов. Сейчас бывший госсекретарь продолжает выступать за ужесточение санкций против России, отмену всех ограничений на использование американского оружия, а также за разработку программы, в рамках которой ВСУ получат оружия на 500 миллиардов долларов.
Ранее Майк Помпео заявлял, что Запад должен дать разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Политику позвонили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). Сам госсекретарь думал, что общается с политиком из африканской страны.