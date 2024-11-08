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8 ноября, 05:36

Майк Помпео беспощадно распёк Байдена за $174 млрд помощи Зеленскому

Майк Помпео: Помощь Киеву была очень маленькой, сдержанной и запоздалой

Майк Помпео и Джо Байден. Фото © Getty Images / Laszlo Balogh, Chip Somodevilla

Майк Помпео и Джо Байден. Фото © Getty Images / Laszlo Balogh, Chip Somodevilla

Военная помощь Украине за время конфликта от США, которая составила $174 млрд, была незначительной и запоздалой, считает бывший госсекретарь США Майк Помпео. Он подверг критике действия президента США Джо Байдена и возглавляемой им администрации.

«Слишком медленно, слишком мало, слишком поздно, слишком сдержанно», — сказал политик журналу Time.

Пару месяцев назад, в сентябре текущего года, Помпео сам приехал в Киев, где напомнил, что за всё время СВО Украине было выделено 174 миллиарда долларов. Сейчас бывший госсекретарь продолжает выступать за ужесточение санкций против России, отмену всех ограничений на использование американского оружия, а также за разработку программы, в рамках которой ВСУ получат оружия на 500 миллиардов долларов.

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Ранее Майк Помпео заявлял, что Запад должен дать разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Политику позвонили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). Сам госсекретарь думал, что общается с политиком из африканской страны.

Наталья Афонина
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