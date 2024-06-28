"Нужно бороться!": Украинский депутат требует переизбрания нелегитимного Зеленского
Депутат Рады Дубинский потребовал через суд провести выборы президента Украины
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
На Украине депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился в суд с требованием признать Владимира Зеленского нелегитимным президентом и провести выборы в стране. По его словам, пора бороться с беззаконием. Сейчас депутат задержан по подозрению в госизмене.
"С этим можно и нужно бороться. Поэтому я обратился в Верховный суд с требованием согласно Конституции и избирательному законодательству обязать Верховную раду объявить выборы президента. Верховный суд рассмотрит мой иск 22 июля 2024 года в 15:00", — написал в телеграм-канале Дубинский.
Он добавил, что киевские власти врут о положении дел на Украине, так как коррупция в стране зашкаливает, у армии не осталось ресурсов, западные союзники давно потеряли интерес к украинскому конфликту. Дубинский заявил, что нынешняя власть "застоялась" и слишком "зацвела", тогда как украинцы давно ждут перемен во власти и в выбранном страной курсе.
По мнению депутата, политические элиты сговорились с Зеленским и, отменив президентские выборы, по сути отменили демократию, что привело к тотальной несправедливости и уничтожило все перспективы развития.
Напомним, 20 мая истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского, однако выборы в стране были отменены по причине военного положения. Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос о легитимности Зеленского предстоит решать политической и правовой системам Украины, а для РФ это будет важно только в случае подписания соглашений.