"Нужно бороться!": Украинский депутат требует переизбрания нелегитимного Зеленского Депутат Рады Дубинский потребовал через суд провести выборы президента Украины 28 июня, 16:55 Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

На Украине депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился в суд с требованием признать Владимира Зеленского нелегитимным президентом и провести выборы в стране. По его словам, пора бороться с беззаконием. Сейчас депутат задержан по подозрению в госизмене.

"С этим можно и нужно бороться. Поэтому я обратился в Верховный суд с требованием согласно Конституции и избирательному законодательству обязать Верховную раду объявить выборы президента. Верховный суд рассмотрит мой иск 22 июля 2024 года в 15:00", — написал в телеграм-канале Дубинский.

Он добавил, что киевские власти врут о положении дел на Украине, так как коррупция в стране зашкаливает, у армии не осталось ресурсов, западные союзники давно потеряли интерес к украинскому конфликту. Дубинский заявил, что нынешняя власть "застоялась" и слишком "зацвела", тогда как украинцы давно ждут перемен во власти и в выбранном страной курсе.

По мнению депутата, политические элиты сговорились с Зеленским и, отменив президентские выборы, по сути отменили демократию, что привело к тотальной несправедливости и уничтожило все перспективы развития.

Авторы Татьяна Миссуми