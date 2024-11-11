Трамп пообещал в первый день срока «усадить» РФ и Украину за стол переговоров

Избранный президент США Дональд Трамп намерен «усадить Россию и Украину за стол переговоров» в первый рабочий день на новом посту. Об этом рассказала пресс-секретарь штаба республиканца Кэролайн Ливитт, её слова приводит агентство Associated Press (AP).

Она отметила, что победа Трампа на выборах даёт ему возможность «согласовать сделку о мире между Россией и Украиной». Президент уверен, что сможет начать переговорный процесс уже в первый рабочий день.