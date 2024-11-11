Принцу Гарри грозит депортация из Штатов при Трампе

Избранный президент США Дональд Трамп может принять решение о высылке принца Гарри из страны, сообщает Daily Mail.

По информации издания, аналитический центр Heritage Foundation давно собирался опубликовать данные о принце Гарри, однако не мог сделать этого из-за запрета со стороны действующего президента США Джо Байдена.

Вопрос о визовом статусе принца Гарри в США стал актуальным после его признания в мемуарах о том, что он употреблял запрещенные вещества. Согласно правилам въезда в США, такая информация должна была быть указана в его иммиграционных документах, которые до сих пор не были обнародованы. С приходом новой администрации в США ожидается, что эти данные могут стать доступными, что может привести к депортации Гарри.

Трамп также высказывался в марте текущего года о том, что в случае своего переизбрания он может депортировать принца Гарри, если выяснится, что тот солгал о приеме наркотиков при подаче заявления на визу.