Принцу Гарри грозит депортация из Штатов при Трампе
Daily Mail: Дональд Трамп всерьёз намерен выслать принца Гарри из США
Избранный президент США Дональд Трамп может принять решение о высылке принца Гарри из страны, сообщает Daily Mail.
По информации издания, аналитический центр Heritage Foundation давно собирался опубликовать данные о принце Гарри, однако не мог сделать этого из-за запрета со стороны действующего президента США Джо Байдена.
Вопрос о визовом статусе принца Гарри в США стал актуальным после его признания в мемуарах о том, что он употреблял запрещенные вещества. Согласно правилам въезда в США, такая информация должна была быть указана в его иммиграционных документах, которые до сих пор не были обнародованы. С приходом новой администрации в США ожидается, что эти данные могут стать доступными, что может привести к депортации Гарри.
Трамп также высказывался в марте текущего года о том, что в случае своего переизбрания он может депортировать принца Гарри, если выяснится, что тот солгал о приеме наркотиков при подаче заявления на визу.
А ранее в Сети составили список знаменитостей, которые пообещали уехать из Штатов, если президентские выборы выиграет Дональд Трамп. Отдельно отличились певица Шер, обещавшая «вышибить себе мозги» в случае победы республиканцев, актёр Роб Райнер, грозивший сбросить своё авто со скалы, и актриса Бетт Мидлер, которая заявила, что выпьет жидкость для прочистки труб (да, как Барри Алибасов, но специально).
Kandinsky 3.1 / Life.ru