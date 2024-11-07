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7 ноября, 12:35

Придётся пить «Крота»: Звёздам в США припомнили громкие слова о победе Трампа

В Сети появился список знаменитостей, обещавших покинуть США при победе Трампа

В Сети составили список знаменитостей, которые пообещали уехать из Штатов, если президентские выборы выиграет Дональд Трамп. Приводим имена ниже.

  • Актёр и режиссёр Алек Болдуин;
  • Актриса и комик Вупи Голдберг;
  • Музыкант Джон Ледженд;
  • Модель Крисси Тейген;
  • Актёр и режиссёр Роб Райнер;
  • Актриса и певица Барбара Стрейзанд;
  • Футболистка Меган Рапино;
  • Актёр Том Хэнкс;
  • Сценарист и продюсер Эми Шумер;
  • Певица Леди Гага;
  • Певица Тейлор Свифт;
  • Актриса Джейн Фонда;
  • Певица Мадонна;
  • Актёр Марк Руффало;
  • Телезвезда Ким Кардашьян;
  • Певец Брюс Спрингстин;
  • Актёр Джордж Клуни;
  • Телеведущая Опра Уинфри;
  • Актёр Роберт Де Ниро;
  • Актёр Сэмюэл Л. Джексон;
  • Певица Майли Сайрус;
  • Игрок в американский футбол Трэвис Келс;
  • Подкастер Бобби Олтофф;
  • Конгрессвуман Рашида Талиб;
  • Порноактриса Сторми Дэниелс;
  • Рэпер Дидди;
  • Рэпер Эминем;
  • Актриса и юморист Эллен Дедженерес;
  • Актёр Шон Пенн;
  • Актриса Шэрон Стоун;
  • Актриса Эшли Джадд;
  • Актёр Брайан Крэнстон;
  • Музыкант Билли Джо Армстронг.

Отдельно отличились певица Шер, обещавшая «вышибить себе мозги» в случае победы республиканцев, актёр Роб Райнер, грозивший сбросить своё авто со скалы, и актриса Бетт Мидлер, которая заявила, что выпьет жидкость для прочистки труб (да, как Барри Алибасов, но специально). Особняком стоит рэпер Снуп Догг, который вроде как хотел вписаться в тренд, но в итоге сказал, что не испытывает к Дональду Трампу ничего, «кроме любви и уважения».

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А вот у американского предпринимателя и основателя SpaceX Илона Маска дела пошли в гору. Состояние бизнесмена после сообщений о победе Трампа на выборах возросло на 26,5 миллиарда долларов. В частности, акции Tesla прибавили 15% стоимости, достигнув значения в 288,53 доллара. На постторгах стоимость ценных бумаг слегка снизилась, утратив 0,63% до 286,7 доллара.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Юрий Лысенко
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