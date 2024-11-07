Придётся пить «Крота»: Звёздам в США припомнили громкие слова о победе Трампа

Отдельно отличились певица Шер, обещавшая «вышибить себе мозги» в случае победы республиканцев, актёр Роб Райнер, грозивший сбросить своё авто со скалы, и актриса Бетт Мидлер, которая заявила, что выпьет жидкость для прочистки труб (да, как Барри Алибасов, но специально). Особняком стоит рэпер Снуп Догг, который вроде как хотел вписаться в тренд, но в итоге сказал, что не испытывает к Дональду Трампу ничего, «кроме любви и уважения».