Придётся пить «Крота»: Звёздам в США припомнили громкие слова о победе Трампа
В Сети появился список знаменитостей, обещавших покинуть США при победе Трампа
В Сети составили список знаменитостей, которые пообещали уехать из Штатов, если президентские выборы выиграет Дональд Трамп. Приводим имена ниже.
- Актёр и режиссёр Алек Болдуин;
- Актриса и комик Вупи Голдберг;
- Музыкант Джон Ледженд;
- Модель Крисси Тейген;
- Актёр и режиссёр Роб Райнер;
- Актриса и певица Барбара Стрейзанд;
- Футболистка Меган Рапино;
- Актёр Том Хэнкс;
- Сценарист и продюсер Эми Шумер;
- Певица Леди Гага;
- Певица Тейлор Свифт;
- Актриса Джейн Фонда;
- Певица Мадонна;
- Актёр Марк Руффало;
- Телезвезда Ким Кардашьян;
- Певец Брюс Спрингстин;
- Актёр Джордж Клуни;
- Телеведущая Опра Уинфри;
- Актёр Роберт Де Ниро;
- Актёр Сэмюэл Л. Джексон;
- Певица Майли Сайрус;
- Игрок в американский футбол Трэвис Келс;
- Подкастер Бобби Олтофф;
- Конгрессвуман Рашида Талиб;
- Порноактриса Сторми Дэниелс;
- Рэпер Дидди;
- Рэпер Эминем;
- Актриса и юморист Эллен Дедженерес;
- Актёр Шон Пенн;
- Актриса Шэрон Стоун;
- Актриса Эшли Джадд;
- Актёр Брайан Крэнстон;
- Музыкант Билли Джо Армстронг.
Отдельно отличились певица Шер, обещавшая «вышибить себе мозги» в случае победы республиканцев, актёр Роб Райнер, грозивший сбросить своё авто со скалы, и актриса Бетт Мидлер, которая заявила, что выпьет жидкость для прочистки труб (да, как Барри Алибасов, но специально). Особняком стоит рэпер Снуп Догг, который вроде как хотел вписаться в тренд, но в итоге сказал, что не испытывает к Дональду Трампу ничего, «кроме любви и уважения».
А вот у американского предпринимателя и основателя SpaceX Илона Маска дела пошли в гору. Состояние бизнесмена после сообщений о победе Трампа на выборах возросло на 26,5 миллиарда долларов. В частности, акции Tesla прибавили 15% стоимости, достигнув значения в 288,53 доллара. На постторгах стоимость ценных бумаг слегка снизилась, утратив 0,63% до 286,7 доллара.
Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz