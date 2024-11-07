Состояние Илона Маска выросло до $290 млрд после победы Трампа

Состояние американского миллиардера Илона Маска выросло на $26,5 млрд — акции принадлежащей ему компании Tesla подорожали почти на 15%, составив $288,53. Позже на постторгах цена акций компании снизилась на 0,63% до $286,7. Об этом сообщили в Bloomberg.

Бизнесмен продолжает занимать первую строчку рейтинга богатейших людей планеты — его общее состояние достигло $290 млрд. На втором месте находится основатель американского онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос (общее состояние $228 млрд.) На третьем — глава корпорации Meta* Марк Цукерберг с результатом в $202 млрд.

Маск активно поддерживает Трампа. Республиканец предложил предпринимателю возглавить комиссию по эффективности правительства, которая займётся его аудитом и реформированием с целью устранения мошенничества и неэффективности, и Маск принял это предложение.