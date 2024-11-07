БРИКС и избранный президент США Дональд Трамп уничтожат «ястребов» в НАТО, поэтому выступающие за военные действия и глобалисты крайне недовольны его победой на выборах. На это обратил внимание лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Этим вечером они кричат от ярости <…>, но это не имеет значения. На самом деле для них уже всё кончено! Движение БРИКС и Трамп захватывают их в тиски и в конце концов превратят их... в ничто!», — написал французский политик в соцсети X.