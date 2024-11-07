«Для них всё кончено!» Ястребы НАТО в ужасе из-за угрозы сгинуть в «тисках» БРИКС и Трампа
Французский политик Филиппо: Трамп и БРИКС уничтожат ястребов НАТО
Дональд Трамп, Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin, © Life.ru.
БРИКС и избранный президент США Дональд Трамп уничтожат «ястребов» в НАТО, поэтому выступающие за военные действия и глобалисты крайне недовольны его победой на выборах. На это обратил внимание лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Этим вечером они кричат от ярости <…>, но это не имеет значения. На самом деле для них уже всё кончено! Движение БРИКС и Трамп захватывают их в тиски и в конце концов превратят их... в ничто!», — написал французский политик в соцсети X.
Филиппо уверен, что будущее принадлежит свободным народам и патриотам своих стран.
Напомним, что саммит БРИКС проводился в Казани с 22 по 24 октября. По словам российского президента Владимира Путина новые члены объединения убедились, что организация основана на принципах взаимоуважения и учёта интересов каждого участника. Мероприятие посетили 36 делегаций от государств и шесть от международных организаций.