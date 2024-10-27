Гутерриш воспел оду «искушениям в Казани» после хамства Зеленского

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам участия в саммите БРИКС в Казани признался, что подобные мероприятия помогают объединить страны и совместно обсудить мировые проблемы. Он также восхитился красотой столицы Татарстана и назвал казанский Кремль настоящим чудом света.

«Мне довелось посетить Казанский Кремль. Это как великолепное чудо света. <…> Я считаю, что все саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны. Благодаря этому решаются глобальные проблемы в мире», — сказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.