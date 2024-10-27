Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 10:28

Гутерриш воспел оду «искушениям в Казани» после хамства Зеленского

Гутерриш назвал очень важным саммит БРИКС в Казани из-за «единения стран»

Антониу Гутерриш с Владимиром Путиным. Обложка © kremlin.ru

Антониу Гутерриш с Владимиром Путиным. Обложка © kremlin.ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам участия в саммите БРИКС в Казани признался, что подобные мероприятия помогают объединить страны и совместно обсудить мировые проблемы. Он также восхитился красотой столицы Татарстана и назвал казанский Кремль настоящим чудом света.

«Мне довелось посетить Казанский Кремль. Это как великолепное чудо света. <…> Я считаю, что все саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны. Благодаря этому решаются глобальные проблемы в мире», сказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Глава МИД Литвы резко раскритиковал Гутерриша за визит на саммит БРИКС в Казани
Глава МИД Литвы резко раскритиковал Гутерриша за визит на саммит БРИКС в Казани

Напомним, 23 октября Гутерриш прилетел в Казань, чтобы поучаствовать в саммите БРИКС. В МИД Украины публично обиделись из-за его визита в Россию. Зеленский даже нахамил Гутерришу в день рождения ООН, заявив, что он поддался «искушениям в Казани». На встрече с Путиным генсек обсудил новые инициативы по облегчению прохода торговых судов в Чёрном море и пути к разрешению конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи. Кроме того, поднимались вопросы о ситуации на Ближнем Востоке и развитии международной финансовой системы.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Антониу Гутерриш
  • ООН
  • БРИКС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar