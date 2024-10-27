Гутерриш воспел оду «искушениям в Казани» после хамства Зеленского
Гутерриш назвал очень важным саммит БРИКС в Казани из-за «единения стран»
Антониу Гутерриш с Владимиром Путиным. Обложка © kremlin.ru
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам участия в саммите БРИКС в Казани признался, что подобные мероприятия помогают объединить страны и совместно обсудить мировые проблемы. Он также восхитился красотой столицы Татарстана и назвал казанский Кремль настоящим чудом света.
«Мне довелось посетить Казанский Кремль. Это как великолепное чудо света. <…> Я считаю, что все саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны. Благодаря этому решаются глобальные проблемы в мире», — сказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Напомним, 23 октября Гутерриш прилетел в Казань, чтобы поучаствовать в саммите БРИКС. В МИД Украины публично обиделись из-за его визита в Россию. Зеленский даже нахамил Гутерришу в день рождения ООН, заявив, что он поддался «искушениям в Казани». На встрече с Путиным генсек обсудил новые инициативы по облегчению прохода торговых судов в Чёрном море и пути к разрешению конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи. Кроме того, поднимались вопросы о ситуации на Ближнем Востоке и развитии международной финансовой системы.