Глава МИД Литвы резко раскритиковал Гутерриша за визит на саммит БРИКС в Казани

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил с резкой критикой в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша из-за его визита на саммит БРИКС в Казани. Литовский дипломат выразил недовольство из-за отсутствия генсека ООН на мирном форуме по теме Украины в Швейцарии.

По словам Ландсбергиса, Гутерриш должен взять на себя ответственность за принятое решение и признать свою ошибку, так как его визит на саммит включает встречи с Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. При этом литовский министр оценил возможную отставку генсека ООН, признав, что Вильнюс не станет отговаривать его.