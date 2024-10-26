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26 октября, 01:07

Глава МИД Литвы резко раскритиковал Гутерриша за визит на саммит БРИКС в Казани

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил с резкой критикой в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша из-за его визита на саммит БРИКС в Казани. Литовский дипломат выразил недовольство из-за отсутствия генсека ООН на мирном форуме по теме Украины в Швейцарии.

По словам Ландсбергиса, Гутерриш должен взять на себя ответственность за принятое решение и признать свою ошибку, так как его визит на саммит включает встречи с Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. При этом литовский министр оценил возможную отставку генсека ООН, признав, что Вильнюс не станет отговаривать его.

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Недоволен визитом Антониу Гетерриша на саммит БРИКС остался и Владимир Зеленский. Всю злость от выразил в отказ принимать генсека ООН в Киеве. Кроме того, не постеснявшись дня рождения ООН, лидер киевского режима оскорбил евродипломата.

Обложка ©

flickr / Faces Of The World

Артём Гапоненко
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