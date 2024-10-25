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25 октября, 19:04

Премьер Индии поделился с Шольцем впечатлением от встречи с Путиным на БРИКС

Моди и Щольц. Обложка © ТАСС / EPA / HARISH TYAGI

Моди и Щольц. Обложка © ТАСС / EPA / HARISH TYAGI

Побывавший на саммите БРИКС в Казани индийский премьер-министр Нарендра Моди рассказал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу впечатления от переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также с украинским руководством.

«Ваши вопросы касались обсуждений, связанных с региональными проблемами, особенно после визита премьер-министра на саммит БРИКС, и дискуссий, связанных с Украиной и Западной Азией. Да, я могу подтвердить, что оба вопроса действительно поднимались, и они действительно обсуждались в деталях между двумя лидерами», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри, передаёт Reuters.

Он отметил, что Индия выступает за быстрое завершение конфликта в Украине и, оставаясь нейтральной стороной, поддерживает исключительно дипломатические подходы к разрешению проблемы.

Шольц захотел поговорить с Моди после встречи премьера Индии с Путиным
Шольц захотел поговорить с Моди после встречи премьера Индии с Путиным

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил свои переговоры с украинскими властями с президентом России Владимиром Путин на саммите БРИКС в Казани. Там он отметил, что индийские власти готовы оказать любое содействие для мирного решения конфликта в Незалежной. Политик также подчеркнул, что саммит БРИКС в Казани будет способствовать улучшению мировой обстановки.

Александра Мышляева
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