Премьер Индии поделился с Шольцем впечатлением от встречи с Путиным на БРИКС
Моди и Щольц. Обложка © ТАСС / EPA / HARISH TYAGI
Побывавший на саммите БРИКС в Казани индийский премьер-министр Нарендра Моди рассказал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу впечатления от переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также с украинским руководством.
«Ваши вопросы касались обсуждений, связанных с региональными проблемами, особенно после визита премьер-министра на саммит БРИКС, и дискуссий, связанных с Украиной и Западной Азией. Да, я могу подтвердить, что оба вопроса действительно поднимались, и они действительно обсуждались в деталях между двумя лидерами», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри, передаёт Reuters.
Он отметил, что Индия выступает за быстрое завершение конфликта в Украине и, оставаясь нейтральной стороной, поддерживает исключительно дипломатические подходы к разрешению проблемы.
Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил свои переговоры с украинскими властями с президентом России Владимиром Путин на саммите БРИКС в Казани. Там он отметил, что индийские власти готовы оказать любое содействие для мирного решения конфликта в Незалежной. Политик также подчеркнул, что саммит БРИКС в Казани будет способствовать улучшению мировой обстановки.