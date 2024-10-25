Премьер Индии поделился с Шольцем впечатлением от встречи с Путиным на БРИКС

Побывавший на саммите БРИКС в Казани индийский премьер-министр Нарендра Моди рассказал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу впечатления от переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также с украинским руководством.

«Ваши вопросы касались обсуждений, связанных с региональными проблемами, особенно после визита премьер-министра на саммит БРИКС, и дискуссий, связанных с Украиной и Западной Азией. Да, я могу подтвердить, что оба вопроса действительно поднимались, и они действительно обсуждались в деталях между двумя лидерами», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри, передаёт Reuters.