Шольц захотел поговорить с Моди после встречи премьера Индии с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц с интересом выслушает премьер-министра Индии Нарендру Моди, который встретился с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани. Такое заявление сделал немецкий посол в Индии Филипп Аккерманн в беседе с журналистами.

«Он [Моди] беседовал со многими лидерами, включая президента России [Владимира Путина], и, не будучи посвящённым в повестку двусторонних переговоров, я уверен, что это будет в повестке дня [визита Шольца в Нью-Дели], и канцлеру будет очень интересно, что скажет премьер-министр [Индии] после этой встречи», — приводит агентство PTI слова посла.

Аккерманн отметил, что Моди и Шольц на встрече в Нью-Дели «обсудят геополитику». По его словам, Германия имеет евроцентричный взгляд на многие вещи, а Индия может добавить своё видение. Кроме того, канцлер ФРГ и премьер-министр Индии хорошо общаются по вопросам конфликта на Украине и ситуации на Ближнем Востоке.

Немецкий дипломат уточнил, что Индия имеет выгодное положение, чтобы выслушать обе стороны российско-украинского конфликта. По словам Аккерманна, Моди интересуется ситуацией на Украине — это видно по недавнему визиту политика в Киев. Посол дополнил, что не знает, какие шаги будет предпринимать Индия, но Германия будет рада любому сотрудничеству.