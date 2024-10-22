Моди: Индия готова оказать содействие для урегулирования конфликта на Украине

Власти Индии готовы оказать любое содействие для мирного решения украинского конфликта. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Нарендра Моди на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани. Он отметил, что Нью-Дели регулярно контактирует по данному вопросу.

«Мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности», — сказал Моди, отметив, что сегодня планирует обсудить с Путиным вопросы по теме.