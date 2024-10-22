Саммит БРИКС в Казани
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 13:01

Моди: Индия готова оказать содействие для урегулирования конфликта на Украине

Нарендра Моди на саммите БРИКС в Казани. Обложка © Life.ru

Нарендра Моди на саммите БРИКС в Казани. Обложка © Life.ru

Власти Индии готовы оказать любое содействие для мирного решения украинского конфликта. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Нарендра Моди на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани. Он отметил, что Нью-Дели регулярно контактирует по данному вопросу.

«Мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности», — сказал Моди, отметив, что сегодня планирует обсудить с Путиным вопросы по теме.

БРИКС Казань 2024 в октябре: даты проведения
БРИКС Казань 2024 в октябре: даты проведения

Напомним, саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Индийский премьер Моди прибыл туда в числе первых и заявил, что мероприятие направлено на установление порядка в мире. При встрече, Владимир Путин даже обнял коллегу.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Нарендра Моди
  • Индия
  • БРИКС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров