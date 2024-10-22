Моди: Индия готова оказать содействие для урегулирования конфликта на Украине
Нарендра Моди на саммите БРИКС в Казани. Обложка © Life.ru
Власти Индии готовы оказать любое содействие для мирного решения украинского конфликта. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Нарендра Моди на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани. Он отметил, что Нью-Дели регулярно контактирует по данному вопросу.
«Мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности», — сказал Моди, отметив, что сегодня планирует обсудить с Путиным вопросы по теме.
Напомним, саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Индийский премьер Моди прибыл туда в числе первых и заявил, что мероприятие направлено на установление порядка в мире. При встрече, Владимир Путин даже обнял коллегу.