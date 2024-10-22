«Подумал, вы и так поняли»: Путин случайно без переводчика начал переговоры с Моди
Путин с объятий начал встречу с Моди на саммите БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин с объятий начал встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммита БРИКС в Казани. Это попало на видео. Ожидается, что лидеры обсудят широкий круг вопросов.
Встреча Владимира Путина и Нарендры Моди в Казани. Видео © Life.ru
Переговоры начались с небольшого курьёза: наш лидер начал говорить, забыв о переводчике, а когда заметил удивлённый взгляд собеседника, напомнил о сложившихся между ними высоких отношениях.
«У нас с вами такие отношения, что я подумал, что вы и так всё поняли», — отметил Путин.
Напомним, 22 октября в Казани начались мероприятия по случаю саммита БРИКС. Владимир Путин уже провёл встречу с главой Нового банка развития объединения Дилмой Руссефф. Она состоялась в Губернаторском дворце кремля столицы Татарстана.
Life.ru