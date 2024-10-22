Саммит БРИКС в Казани
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22 октября, 10:55

«Подумал, вы и так поняли»: Путин случайно без переводчика начал переговоры с Моди

Путин с объятий начал встречу с Моди на саммите БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин с объятий начал встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммита БРИКС в Казани. Это попало на видео. Ожидается, что лидеры обсудят широкий круг вопросов.

Встреча Владимира Путина и Нарендры Моди в Казани. Видео © Life.ru

Переговоры начались с небольшого курьёза: наш лидер начал говорить, забыв о переводчике, а когда заметил удивлённый взгляд собеседника, напомнил о сложившихся между ними высоких отношениях.

«У нас с вами такие отношения, что я подумал, что вы и так всё поняли», — отметил Путин.

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Напомним, 22 октября в Казани начались мероприятия по случаю саммита БРИКС. Владимир Путин уже провёл встречу с главой Нового банка развития объединения Дилмой Руссефф. Она состоялась в Губернаторском дворце кремля столицы Татарстана.

Обложка ©

Life.ru

Матвей Константинов
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