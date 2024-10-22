Путин встретился в Казани с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
Президент России Владимир Путин начал мероприятия по случаю саммита БРИКС в Казани со встречи с главой Нового банка развития объединения Дилмой Руссефф. На видео — их рукопожатие в Губернаторском дворце кремля столицы Татарстана.
Владимир Путин и Дилма Руссефф в Казанском кремле. Видео © Life.ru
С российской стороны во встрече участвуют глава Центробанка Эльвира Набиуллина, замглавы Администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и министр финансов Антон Силуанов.
Напомним, 22 октября в Казани начинаются мероприятия по случаю саммита БРИКС. В столицу Татарстана уже прибыли премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, премьер Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин и наш лидер Владимир Путин.
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