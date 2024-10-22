Саммит БРИКС в Казани
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22 октября, 11:09

Моди: Саммит БРИКС в Казани будет способствовать улучшению мировой обстановки

Нарендра Моди и глава Татарстана Рустам Минниханов при встрече в Казани. Обложка © Х / narendramodi

Нарендра Моди и глава Татарстана Рустам Минниханов при встрече в Казани. Обложка © Х / narendramodi

Темы, которые будут подниматься на саммите БРИКС в Казани, напрямую способствуют улучшению обстановки в мире. С таким заявлением выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Этот саммит очень важен, и обсуждения на нём помогут сделать нашу планету лучше», — написал глава правительства на своей странице в соцсети Х.

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Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин подготовил подарки для зарубежных коллег, которые участвуют в саммите БРИКС в Казани. На мероприятие, которое началось 22 и продлится до 24 октября, прибыли премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, премьер Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин, и российский лидер Владимир Путин.

Николай Рюмин
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