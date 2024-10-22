Саммит БРИКС в Казани
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22 октября, 10:14

Песков: Путин подготовил подарки для иностранных коллег на саммите БРИКС

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подготовил подарки для зарубежных коллег, которые участвуют в саммите БРИКС в Казани. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Подарки предусмотрены», — пояснил официальный представитель Кремля, пообещав позже предоставить дополнительную информацию.

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Напомним, что 22 октября начинаются мероприятия в рамках саммита БРИКС, который проходит в Казани. В столицу Татарстана уже прибыли премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, премьер Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин, и российский лидер Владимир Путин.

Александр Юнашев
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