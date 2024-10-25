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25 октября, 13:08

Зеленский обиделся и решил не принимать генсека ООН в Киеве

Зеленский отказал Гутерришу в визите в Киев из-за его участия в саммите БРИКС

Владимир Зеленский отказался принимать генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с визитом на Украине. Об этом сообщает издание AFP.

Глава киевского режима решил не принимать на своей земле генсека, после того, как тот побывал на саммите БРИКС в Казани и пообщался с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский обиделся на представителя ООН и не захотел с ним встречаться.

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Ранее глава киевского режима даже оскорбил Гутерриша. Зеленский сделал это прямо в день рождения ООН. Он назвал генсека «некоторым функционером», который предался «искушениям в Казани». Напомним, утром 23 октября секретарь ООН прилетел в Казань, чтобы поучаствовать в саммите. Стоит отметить, что он отказался от поездки на «саммит мира» в Швейцарии, который проходил летом, но приехал в столицу Татарстана. Разумеется, в МИД Украины на это публично обиделись, назвав решение генерального секретаря ООН неправильным.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Наталья Афонина
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