Антониу Гутерриш просил избегать публичности перед встречей с Путиным

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш накануне встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил избежать излишней публичности. По информации РИА «Новости», полученной из источника в МИД РФ, евродипломат настоятельно рекомендовал, чтобы на первых минутах встречи не было представителей СМИ.

После завершения переговоров пресс-служба российского президента выпустила краткий технический комментарий. Секретариат ООН опубликовал более детализированный отчёт о разговоре, в котором обсуждались новые инициативы по облегчению прохода торговых судов в Чёрном море и пути к разрешению конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи.