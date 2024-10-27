Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 02:59

Антониу Гутерриш просил избегать публичности перед встречей с Путиным

Антониу Гутерриш с Владимиром Путиным. Обложка © kremlin.ru

Антониу Гутерриш с Владимиром Путиным. Обложка © kremlin.ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш накануне встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил избежать излишней публичности. По информации РИА «Новости», полученной из источника в МИД РФ, евродипломат настоятельно рекомендовал, чтобы на первых минутах встречи не было представителей СМИ.

После завершения переговоров пресс-служба российского президента выпустила краткий технический комментарий. Секретариат ООН опубликовал более детализированный отчёт о разговоре, в котором обсуждались новые инициативы по облегчению прохода торговых судов в Чёрном море и пути к разрешению конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи.

Кроме того, генеральный секретарь поднял темы, касающиеся ситуации на Ближнем Востоке и развития международной финансовой системы.

Зеленский обиделся и решил не принимать генсека ООН в Киеве
Зеленский обиделся и решил не принимать генсека ООН в Киеве

Напомним, 23 октября Гуттериш прилетел в Казань, чтобы поучаствовать в саммите БРИКС. Стоит отметить, что до этого он не стал приезжать на «саммит мира» по украинскому конфликту в Швейцарии, который проходил летом. Естественно, в МИД Украины на это публично обиделись, осудив решение генерального секретаря ООН. Зеленский даже оскорбил Гуттериша в день рождения ООН из-за его визита в Казань.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • ООН
  • Путин
  • Антониу Гутерриш
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar