Антониу Гутерриш просил избегать публичности перед встречей с Путиным
Антониу Гутерриш с Владимиром Путиным. Обложка © kremlin.ru
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш накануне встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил избежать излишней публичности. По информации РИА «Новости», полученной из источника в МИД РФ, евродипломат настоятельно рекомендовал, чтобы на первых минутах встречи не было представителей СМИ.
После завершения переговоров пресс-служба российского президента выпустила краткий технический комментарий. Секретариат ООН опубликовал более детализированный отчёт о разговоре, в котором обсуждались новые инициативы по облегчению прохода торговых судов в Чёрном море и пути к разрешению конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи.
Кроме того, генеральный секретарь поднял темы, касающиеся ситуации на Ближнем Востоке и развития международной финансовой системы.
Напомним, 23 октября Гуттериш прилетел в Казань, чтобы поучаствовать в саммите БРИКС. Стоит отметить, что до этого он не стал приезжать на «саммит мира» по украинскому конфликту в Швейцарии, который проходил летом. Естественно, в МИД Украины на это публично обиделись, осудив решение генерального секретаря ООН. Зеленский даже оскорбил Гуттериша в день рождения ООН из-за его визита в Казань.