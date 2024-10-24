Путин: Новые участники БРИКС увидели там самое главное — уважение

Новые участники БРИКС в ходе саммита в Казани увидели в объединении самое главное — уважение. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия. По словам главы государства, также очевидно, что с помощью данного формата можно работать и добиваться результатов.