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24 октября, 15:41

Путин: Новые участники БРИКС увидели там самое главное — уважение

Новые участники БРИКС в ходе саммита в Казани увидели в объединении самое главное — уважение. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия. По словам главы государства, также очевидно, что с помощью данного формата можно работать и добиваться результатов.

«[Они] почувствовали, что в нашем объединении есть самое главное — взаимное уважение и обязательный учёт интереса друг друга», — сказал он.

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Напомним, что XVI саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. На следующий день в рамках мероприятия прошло заседание саммита в узком и расширенном форматах под председательством президента РФ Владимира Путина. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. А сегодня в Татарстане состоялось пленарное заседание саммита в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». Сейчас же началась пресс-конференция главы государства. В начале он извинился перед жителями столицы Татарстана за доставленные мероприятием неудобства.

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Life.ru

Матвей Константинов
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