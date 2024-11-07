«Я русский!» Продажи мерча с Трампом-победителем взлетели на маркетплейсах
Продажи мерча с Трампом после победы на выборах подскочили на маркетплейсах
Теперь на маркетплейсах можно найти себе Дональда Трампа на любой вкус и цвет, поскольку после его победы в президентской гонке площадки ломятся от мерча. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Футболки с Трампом. Фото © Telegram / SHOT Проверка
Футболок с избранным американским президентом всегда было немало на маркетплейсах, но после его победы они стали продаваться куда успешнее. Самым популярным товаром является каноничная бейсболка с лозунгом «Make America Great Again», в которой сам Трамп нередко появлялся на публике.
Фигурки с Трампом. Фото © Telegram / SHOT Проверка
Имеются и вот такие образчики. Слева представлена «игрушка-антистресс». Она может растягиваться в размерах, из-за чего взгляд и выражение лица «Трампа» приобретают ещё более изумлённый вид. В свою очередь, акриловая фигурка справа будет напоминать о дне, когда политик чудом выжил после покушения.
Напомним, что 5 ноября в США проходили выборы главы государства. Кандидадту от Республиканской партии Трампу удалось обойти демкократку Харрис, набрав 295 голосов выборщиков. Трамп победоносно объявил себя избранным президентом, а его сопернице пришлось признать поражение.
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