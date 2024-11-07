«‎Я русский!» Продажи мерча с Трампом-победителем взлетели на маркетплейсах

Теперь на маркетплейсах можно найти себе Дональда Трампа на любой вкус и цвет, поскольку после его победы в президентской гонке площадки ломятся от мерча. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Футболки с Трампом. Фото © Telegram / SHOT Проверка

Футболок с избранным американским президентом всегда было немало на маркетплейсах, но после его победы они стали продаваться куда успешнее. Самым популярным товаром является каноничная бейсболка с лозунгом «Make America Great Again», в которой сам Трамп нередко появлялся на публике.

Фигурки с Трампом. Фото © Telegram / SHOT Проверка