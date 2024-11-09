На Западе составили список лидеров, которым выгодно избрание Трампа, и Зеленскому не повезло
Bloomberg: Путин выиграет, а Зеленский проиграет от президентства Трампа
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Новоизбранный президент США Дональд Трамп разделяет мировых лидеров по принципу — победители и проигравшие. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Если Дональд Трамп в чём-то и уверен, так это в том, что существуют победители и проигравшие», — говорится в публикации.
В материале также указывается, что во время первого президентского срока Трамп ранжировал списки мировых лидеров иначе, опираясь на слабые и сильные стороны. Во время второго срока дела будут обстоять иначе. Только от мнения нового главы Белого дома зависит, кто столкнётся с трудностями в отношениях с США, а кому достанутся преимущества.
Так, например, от президентства Трампа в выигрышной позиции окажется премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху. Также в список потенциальных «победителей» вероятно войдет президент РФ Владимир Путин. При этом, по мнению, издания, новый президент может поставить под сомнение единство НАТО и необходимость выделения помощи Украине. В свою очередь Владимиру Зеленскому, считает агентство, не повезло: Трамп может заставить его отказаться от потерянных земель.
Напомним, ранее нардеп Евгений Шевченко передал Владимиру Зеленскому жёсткий ультиматум Запада. Украинский парламентарий подчеркнул, что после победы Трампа Зеленского вынудят уйти при отказе от переговоров с Россией.