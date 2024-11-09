На Западе составили список лидеров, которым выгодно избрание Трампа, и Зеленскому не повезло

Новоизбранный президент США Дональд Трамп разделяет мировых лидеров по принципу — победители и проигравшие. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Если Дональд Трамп в чём-то и уверен, так это в том, что существуют победители и проигравшие», — говорится в публикации.

В материале также указывается, что во время первого президентского срока Трамп ранжировал списки мировых лидеров иначе, опираясь на слабые и сильные стороны. Во время второго срока дела будут обстоять иначе. Только от мнения нового главы Белого дома зависит, кто столкнётся с трудностями в отношениях с США, а кому достанутся преимущества.

Так, например, от президентства Трампа в выигрышной позиции окажется премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху. Также в список потенциальных «победителей» вероятно войдет президент РФ Владимир Путин. При этом, по мнению, издания, новый президент может поставить под сомнение единство НАТО и необходимость выделения помощи Украине. В свою очередь Владимиру Зеленскому, считает агентство, не повезло: Трамп может заставить его отказаться от потерянных земель.