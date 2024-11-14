Генсек НАТО шокировал правдой-маткой о реальном положении Украины
Генсек НАТО Рютте: Украина теряет территории и фактически терпит поражение
На данный момент у Украины достаточно плачевное положение – она теряет территории и фактически терпит поражение, заявил недавно приступивший к своим обязанностям генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам поездки в Варшаву.
«Сейчас, на протяжении всей зимы и при необходимости в долгосрочной перспективе нам надо убедиться, что военная помощь продолжит поступать на Украину и мы сможем вывести её из положения, в котором она теряет территории, в положение для стабилизации фронта и затем возвращения территорий», — объяснил Рютте.
Генсек НАТО призвал союзников обеспечить продолжение поступления оборонной помощи Украине, повторив, что её армия терпит поражение.
О плачевном состоянии Незалежной в рамках Специальной военной операции говорили не раз. Например, успехи России на фронте уже признала Восточная Европа. Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера заявлял, что сейчас Москва «с большим успехом» оттесняет киевские войска.
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