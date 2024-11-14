Генсек НАТО шокировал правдой-маткой о реальном положении Украины

На данный момент у Украины достаточно плачевное положение – она теряет территории и фактически терпит поражение, заявил недавно приступивший к своим обязанностям генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам поездки в Варшаву.

«Сейчас, на протяжении всей зимы и при необходимости в долгосрочной перспективе нам надо убедиться, что военная помощь продолжит поступать на Украину и мы сможем вывести её из положения, в котором она теряет территории, в положение для стабилизации фронта и затем возвращения территорий», — объяснил Рютте.