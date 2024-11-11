«Экстремально тяжело»: Польша признала горькую для Запада правду о ходе конфликта на Украине

Ожидать прекращения боевых действий на Украине не стоит из-за успехов России на фронте, заявил глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера. Он согласен с мнением многих экспертов, что Киеву будет «экстремально» тяжело вернуть потерянные территории.

«Трудно ожидать прекращения военных действий или наступательных операций. Россия добивается успехов на фронте, оттесняя украинские войска, к сожалению, с большим успехом», — заявил Севера в эфире телеканала Polsat.

Комментируя предложения команды избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта, польский чинолвник заявил, что любые переговоры должны отражать ситуацию на земле.