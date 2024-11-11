«Экстремально тяжело»: Польша признала горькую для Запада правду о ходе конфликта на Украине
Глава польского бюро нацбезопасности Севера признал успехи России на фронте
Ожидать прекращения боевых действий на Украине не стоит из-за успехов России на фронте, заявил глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера. Он согласен с мнением многих экспертов, что Киеву будет «экстремально» тяжело вернуть потерянные территории.
«Трудно ожидать прекращения военных действий или наступательных операций. Россия добивается успехов на фронте, оттесняя украинские войска, к сожалению, с большим успехом», — заявил Севера в эфире телеканала Polsat.
Комментируя предложения команды избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта, польский чинолвник заявил, что любые переговоры должны отражать ситуацию на земле.
Ранее сообщалось, что польский премьер-министр Дональд Туск намеревается уберечь Украину от «предательства Запада» после победы Дональда Трампа на выборах в США. Он собирается сформировать альянс с Великобританией, а также провести переговоры с руководством Франции и генсеком НАТО Марком Рютте.
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