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11 ноября, 11:12

«Экстремально тяжело»: Польша признала горькую для Запада правду о ходе конфликта на Украине

Глава польского бюро нацбезопасности Севера признал успехи России на фронте

Ожидать прекращения боевых действий на Украине не стоит из-за успехов России на фронте, заявил глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера. Он согласен с мнением многих экспертов, что Киеву будет «экстремально» тяжело вернуть потерянные территории.

«Трудно ожидать прекращения военных действий или наступательных операций. Россия добивается успехов на фронте, оттесняя украинские войска, к сожалению, с большим успехом», — заявил Севера в эфире телеканала Polsat.

Комментируя предложения команды избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта, польский чинолвник заявил, что любые переговоры должны отражать ситуацию на земле.

Ранее сообщалось, что польский премьер-министр Дональд Туск намеревается уберечь Украину от «предательства Запада» после победы Дональда Трампа на выборах в США. Он собирается сформировать альянс с Великобританией, а также провести переговоры с руководством Франции и генсеком НАТО Марком Рютте.

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Shutterstock / FOTODOM / Mino Surkala

Полина Никифорова
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