Премьер Польши запутался в «показаниях» о Трампе и облажался на пресс-конференции
Премьер Польши Туск отрёкся от слов насчёт партнёрства Трампа со спецслужбами РФ
Премьер-министр Польши Дональд Туск решил отречься от своих слов о том, что Трамп сотрудничал с российскими спецслужбами. Политик заявил, что никогда не делал подобных предположений, сообщает портал WPolityce.pl.
Журналистка Моника Рютке напомнила Туску о его высказываниях относительно предположительной вербовки Трампа россиянами. Представительница СМИ заявила об этом на одной из пресс-конференций. В ответ премьер сказал, что никогда так не выражался, но он забыл, что существуют видеозаписи, на которых он якобы делает подобные заявления.
После пресс-конференции журналистке Рютке позвонили представители канцелярии Туска и уведомили о прекращении всякого сотрудничества. Сама же канцелярия премьера опровергла данное обвинение.
Ранее появилась информация, что Россия как-то связана с угрозами взрывов на избирательных участках в США во время президентских выборов. Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что РФ никаким образом к этому не причастна. Наше государство не вмешивается в выборы других стран.
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