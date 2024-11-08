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8 ноября, 15:19

Премьер Польши запутался в «показаниях» о Трампе и облажался на пресс-конференции

Премьер Польши Туск отрёкся от слов насчёт партнёрства Трампа со спецслужбами РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск решил отречься от своих слов о том, что Трамп сотрудничал с российскими спецслужбами. Политик заявил, что никогда не делал подобных предположений, сообщает портал WPolityce.pl.

Журналистка Моника Рютке напомнила Туску о его высказываниях относительно предположительной вербовки Трампа россиянами. Представительница СМИ заявила об этом на одной из пресс-конференций. В ответ премьер сказал, что никогда так не выражался, но он забыл, что существуют видеозаписи, на которых он якобы делает подобные заявления.

После пресс-конференции журналистке Рютке позвонили представители канцелярии Туска и уведомили о прекращении всякого сотрудничества. Сама же канцелярия премьера опровергла данное обвинение.

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Ранее появилась информация, что Россия как-то связана с угрозами взрывов на избирательных участках в США во время президентских выборов. Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что РФ никаким образом к этому не причастна. Наше государство не вмешивается в выборы других стран.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / TomaszKudala

Наталья Афонина
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