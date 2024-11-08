Премьер Польши запутался в «показаниях» о Трампе и облажался на пресс-конференции

Премьер-министр Польши Дональд Туск решил отречься от своих слов о том, что Трамп сотрудничал с российскими спецслужбами. Политик заявил, что никогда не делал подобных предположений, сообщает портал WPolityce.pl.

Журналистка Моника Рютке напомнила Туску о его высказываниях относительно предположительной вербовки Трампа россиянами. Представительница СМИ заявила об этом на одной из пресс-конференций. В ответ премьер сказал, что никогда так не выражался, но он забыл, что существуют видеозаписи, на которых он якобы делает подобные заявления.

После пресс-конференции журналистке Рютке позвонили представители канцелярии Туска и уведомили о прекращении всякого сотрудничества. Сама же канцелярия премьера опровергла данное обвинение.