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13 ноября, 23:07

Байден намерен сделать последний ход перед уходом и попросить денег для Украины на 2025 год

Салливан: Байден готовит запрос в Конгресс для дополнительной помощи Украине

Джо Байден. Обложка © Х / President Biden

Джо Байден. Обложка © Х / President Biden

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на брифинге сообщил, что администрация Джо Байдена планирует обратиться к Конгрессу с просьбой выделить дополнительные средства для помощи Украине в 2025 году до окончания срока полномочий нынешнего президента. Он не уточнил конкретную сумму, однако отметил, что это решение — часть более широкой стратегии поддержки Киева.

13 ноября Байден провёл встречу с избранным президентом Дональдом Трампом в Белом доме, где обсудил, в том числе, конфликт между Россией и Украиной. Салливан подчеркнул, что президент Байден считает важным продолжение поддержки Киева, потому что это способствует укреплению безопасности США.

По словам Салливана, средства, направляемые на помощь Украине, не являются просто трансфером в другую страну. Это также вложения в американскую экономику: в рабочие места и производство оружия.

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Ранее Салливан отмечал, что главной целью администрации Байдена на оставшиеся месяцы будет укрепить позиции Украины на поле боя, чтобы она могла более выгодно вести переговоры в будущем. Белый дом планирует израсходовать согласованные $6 миллиардов до инаугурации Трампа в январе.

Артём Гапоненко
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