Байден намерен сделать последний ход перед уходом и попросить денег для Украины на 2025 год

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на брифинге сообщил, что администрация Джо Байдена планирует обратиться к Конгрессу с просьбой выделить дополнительные средства для помощи Украине в 2025 году до окончания срока полномочий нынешнего президента. Он не уточнил конкретную сумму, однако отметил, что это решение — часть более широкой стратегии поддержки Киева.

13 ноября Байден провёл встречу с избранным президентом Дональдом Трампом в Белом доме, где обсудил, в том числе, конфликт между Россией и Украиной. Салливан подчеркнул, что президент Байден считает важным продолжение поддержки Киева, потому что это способствует укреплению безопасности США.

По словам Салливана, средства, направляемые на помощь Украине, не являются просто трансфером в другую страну. Это также вложения в американскую экономику: в рабочие места и производство оружия.