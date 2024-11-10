Западные санкции не смогли лишить Россию возможности проводить спецоперацию (СВО) на Украине. Соответствющее признание сделал помощник хозяина Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Санкции, очевидно, не остановили Россию, не лишили возможности проведения СВО», — сказал он интервью телеканалу CBS News.

По словам Салливана, Белый дом постарается выделить Киеву всю согласованную помощь до конца президентского срока действующего американского лидера Джо Байдена. По предварительным данным, речь идёт о шести миллиардах долларов. Салливан добавил, что в оставшееся время на президентском посту Байден постарается убедить Конгресс в важности продолжения помощи Незалежной.