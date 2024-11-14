«Первый вопрос — это гарантии»: У Зеленского расставили условия мира с Россией по важности
NYT: Киев на переговорах готов поставить безопасность выше вопроса территорий
Киеву предпочтительнее решить вопрос с гарантиями безопасности, чем задумываться о возвращении утерянных территорий, особенно в свете победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом пишет New York Times со ссылкой на украинских чиновников.
«Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это всё-таки второй вопрос... Первый вопрос — это гарантии безопасности», — сказал один из собеседников газеты.
Он подчеркнул, что киевские власти готовы рассмотреть вариант с прекращением огня, однако это не должно нарушать процесс экономического восстановления страны, делая любые проекты не интересными с точки зрения инвестирования. Киев надеется решить вопрос с демилитаризованной зоной в свою пользу.
Секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что если киевский режим и согласится на переговоры с Москвой, то только с позиции решения проблемы с гарантиями безопасности, так как «нет ничего важнее этого».
Как сообщалось, нынешнее украинское руководство хочет получить гарантии безопасности именно от США, поскольку появится возможность в любой момент начать воевать при полной поддержке союзников из Штатов и НАТО, о вступлении в который уже столько лет мечтает Банковая. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный уже говорил, что получение этих самых гарантий для Украины сейчас является куда более важным вопросом, чем возвращение утраченных территорий, без которого украинские власти раньше отказывались даже говорить об окончании конфликта. МИД РФ рекомендует Украине стать нейтральной и вернуться к внеблоковому статусу, что станет лучшей гарантией безопасности.
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