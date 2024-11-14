«Первый вопрос — это гарантии»: У Зеленского расставили условия мира с Россией по важности

Киеву предпочтительнее решить вопрос с гарантиями безопасности, чем задумываться о возвращении утерянных территорий, особенно в свете победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом пишет New York Times со ссылкой на украинских чиновников.

«Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это всё-таки второй вопрос... Первый вопрос — это гарантии безопасности», — сказал один из собеседников газеты.

Он подчеркнул, что киевские власти готовы рассмотреть вариант с прекращением огня, однако это не должно нарушать процесс экономического восстановления страны, делая любые проекты не интересными с точки зрения инвестирования. Киев надеется решить вопрос с демилитаризованной зоной в свою пользу.