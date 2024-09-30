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30 сентября, 19:52

Столтенберг назвал условия, необходимые для мирного соглашения по Украине

Столтенберг: Для мирного соглашения по Украине нужны гарантии безопасности США

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Важные условия для достижения мирного соглашения по Украине озвучил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В интервью Reuters он акцентировал внимание на том, что любые переговоры об окончании боевых действий должны сопровождаться чёткими гарантиями безопасности Киеву со стороны западных стран, особенно Соединённых Штатов.

Генсек подчеркнул, что без этих гарантий мирный процесс может оказаться под угрозой. Кроме того, он признал, что не существует единого решения, которое могло бы радикально изменить ситуацию на поле боя.

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Ранее Столтенберг заявил, что жители стран-членов альянса имеют демократическое право принимать глупые решения. Так он прокомментировал в беседе с американской аналитической организацией CFR прошедшие выборы, в которых победили кандидаты, выступающие против блока.

Кирилл Сосновских
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