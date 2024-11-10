Премьер Польши Туск допустил скорое предложение о прекращении огня на Украине
Дональд Туск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TomaszKudala
Уже в ближайшем будущем администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа стоит ожидать предложение о прекращении огня на Украине. С таким заявлением выступил польский премьер-министр Дональд Туск.
Политик отметил, что республиканец ещё готовит свой мирный план и в ближайшем будущем представит декларацию по дате прекращения огня, границам действия этого режима и гарантиям безопасности для Украины.
«Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньше вмешательства США в украинские дела», — добавил он.
Напомним, 5 ноября в США прошли выборы президента. Победу одержал республиканец Дональд Трамп, обойдя свою соперницу из Демократической партии Камалу Харрис. По заявлениям Трампа, после публикования итогов голосования он переговорил «с 70 мировыми лидерами», но с Путиным ещё не беседовал. В Кремле отметили, что лидер готов побеседовать с Трампом, но никакой конкретики никто Белому дому предлагать не будет.