Премьер Польши Туск допустил скорое предложение о прекращении огня на Украине

Уже в ближайшем будущем администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа стоит ожидать предложение о прекращении огня на Украине. С таким заявлением выступил польский премьер-министр Дональд Туск.

Политик отметил, что республиканец ещё готовит свой мирный план и в ближайшем будущем представит декларацию по дате прекращения огня, границам действия этого режима и гарантиям безопасности для Украины.