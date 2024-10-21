Россия подсказала Украине самую эффективную гарантию безопасности
МИД РФ рекомендует Украине стать нейтральной и вернуться к внеблоковому статусу
Главной угрозой безопасности Украины и её граждан является правящий в стране режим. Такое заявление сделал в беседе с РИА «Новости» директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
«Нельзя путать безопасность Украины и благополучие киевского режима, который сам представляет угрозу безопасности для страны и её граждан», — подчеркнул Полищук.
Со слов дипломата, ничто так не гарантирует Украине безопасность, как возвращение к нейтральному внеблоковому и безъядерному статусу, соблюдение прав этнических русских и русскоязычных, а также защита в стране русского языка и языковых прав нацменьшинств.
Однако нынешнее украинское руководство хочет получить гарантии безопасности именно от США, поскольку таковые подразумевают, что у Киева появится возможность в любой момент начать воевать при полной поддержке союзников из Штатов и НАТО, о вступлении в который уже столько лет мечтает Банковая. Бывший главком ВСУ Залужный говорит, что получение этих самых гарантий для Украины сейчас является куда более важным вопросом, чем возвращение утраченных территорий, без которого украинские власти раньше отказывались даже говорить об окончании конфликта.
Life.ru