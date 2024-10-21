Главной угрозой безопасности Украины и её граждан является правящий в стране режим. Такое заявление сделал в беседе с РИА «Новости» директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Нельзя путать безопасность Украины и благополучие киевского режима, который сам представляет угрозу безопасности для страны и её граждан», — подчеркнул Полищук.