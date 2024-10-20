«Я в дерьме, чувак»: Опубликованы перехваченные переговоры латинских наёмников ВСУ

Сражающиеся на стороне ВСУ в районе Часова Яра наёмники из Латинской Америки паникуют, получают абсурдные приказы от командиров и считают, что чудом живы. Такой вывод можно сделать, если послушать их радиопереговоры, перехваченные российскими войсками, которые опубликовал военный корреспондент RT Александр Симонов.

Радиопереговоры наёмников ВСУ из Латинской Америки в районе Часова Яра. Видео © Telegram / RT на русском

На записи латиноамериканские солдат удачи негодуют из-за «глупых приказов» от командования. Оба бойца сетуют, что оказались в «полном дерьме» и договариваются попытаться бежать, когда придёт рассвет. Похоже, что боевой дух этих солдат упал ниже дна, а многие их сослуживцы попросту отказываются выполнять боевые задачи.