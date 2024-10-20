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20 октября, 20:07

«Я в дерьме, чувак»: Опубликованы перехваченные переговоры латинских наёмников ВСУ

ВС России перехватили переговоры наёмников из Латинской Америки в рядах ВСУ

Сражающиеся на стороне ВСУ в районе Часова Яра наёмники из Латинской Америки паникуют, получают абсурдные приказы от командиров и считают, что чудом живы. Такой вывод можно сделать, если послушать их радиопереговоры, перехваченные российскими войсками, которые опубликовал военный корреспондент RT Александр Симонов.

Радиопереговоры наёмников ВСУ из Латинской Америки в районе Часова Яра. Видео © Telegram / RT на русском

На записи латиноамериканские солдат удачи негодуют из-за «глупых приказов» от командования. Оба бойца сетуют, что оказались в «полном дерьме» и договариваются попытаться бежать, когда придёт рассвет. Похоже, что боевой дух этих солдат упал ниже дна, а многие их сослуживцы попросту отказываются выполнять боевые задачи.

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Если вспомнить последние сообщения от Минобороны России, то настроения наёмных солдат противника понятны. Только за последние сутки были нанесены удары по пунктам дислокации воюющих за ВСУ наёмников в Харьсковской и Сумской областях Украины. Солдат удачи выслеживают авиация, артиллерия, ракетные войска и дроноводы ВС России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Юрий Лысенко
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