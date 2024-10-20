«Я в дерьме, чувак»: Опубликованы перехваченные переговоры латинских наёмников ВСУ
ВС России перехватили переговоры наёмников из Латинской Америки в рядах ВСУ
Сражающиеся на стороне ВСУ в районе Часова Яра наёмники из Латинской Америки паникуют, получают абсурдные приказы от командиров и считают, что чудом живы. Такой вывод можно сделать, если послушать их радиопереговоры, перехваченные российскими войсками, которые опубликовал военный корреспондент RT Александр Симонов.
Радиопереговоры наёмников ВСУ из Латинской Америки в районе Часова Яра. Видео © Telegram / RT на русском
На записи латиноамериканские солдат удачи негодуют из-за «глупых приказов» от командования. Оба бойца сетуют, что оказались в «полном дерьме» и договариваются попытаться бежать, когда придёт рассвет. Похоже, что боевой дух этих солдат упал ниже дна, а многие их сослуживцы попросту отказываются выполнять боевые задачи.
Если вспомнить последние сообщения от Минобороны России, то настроения наёмных солдат противника понятны. Только за последние сутки были нанесены удары по пунктам дислокации воюющих за ВСУ наёмников в Харьсковской и Сумской областях Украины. Солдат удачи выслеживают авиация, артиллерия, ракетные войска и дроноводы ВС России.
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