Украина дала заднюю и стёрла посты с критикой кандидата Трампа на пост главы разведки
Собвез Украины удалил посты с критикой кандидата Трампа на пост главы разведки
Кандидат на пост главы Нацразведки США Талси Габбард. Обложка © X / Tulsi Gabbard
Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины удалил публикации с обвинениями в адрес Талси Габбард, которую будущий американский лидер Дональд Трамп выдвинул на пост директора Национальной разведки США. Об этом сообщает «Страна.ua».
По информации издания, был удалён пост от 6 апреля 2022 года. В нём говорилось, что Габбард якобы финансирует Кремль. Кроме того, исчезла ещё одна публикация, в котором женщину обвинили в манипуляциях из-за её слов о том, что Владимир Зеленский взял под контроль СМИ, запретил оппозиционные партии и каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
Также стёрта запись от 16 февраля 2023 года, где указывалось, что Габбард якобы продвигает пророссийскую политику. Невозможно найти и публикацию от 2024 года, в которой женщину обвинили в дискредитации Зеленского заявлениями о его нелегитимности.
А ранее Life.ru сообщал, что победивший на выборах в США Дональд Трамп предложил назначить директором Национальной разведки бывшего члена Палаты представителей Конгресса от штата Гавайи Талси Габбард. По словам политика, на протяжении более двух десятилетий женщина «боролась за США и свободы всех американцев». Тем временем Габбард нашли в базе скандального сайта «Миротворец», на этой площадке она находится с 2022 года.