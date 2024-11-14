Украина дала заднюю и стёрла посты с критикой кандидата Трампа на пост главы разведки

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины удалил публикации с обвинениями в адрес Талси Габбард, которую будущий американский лидер Дональд Трамп выдвинул на пост директора Национальной разведки США. Об этом сообщает «Страна.ua».

По информации издания, был удалён пост от 6 апреля 2022 года. В нём говорилось, что Габбард якобы финансирует Кремль. Кроме того, исчезла ещё одна публикация, в котором женщину обвинили в манипуляциях из-за её слов о том, что Владимир Зеленский взял под контроль СМИ, запретил оппозиционные партии и каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).